Die Zahl der Corona-Impfungen in Oberösterreich nähert sich der Marke von einer Million. Exakt 915.453 Stiche wurden laut Landeskrisenstab mit Stand Montagabend gesetzt. 280.500 Personen haben bereits die zweite Impfung erhalten. Auf der Liste jener, die noch keine passenden Impftermine finden konnten, stehen derzeit 10.072 Personen.

Die Zahl der aktiv Infizierten in Oberösterreich geht weiter zurück: 524 waren es am Dienstag, um 23 weniger als am Tag davor. 34 Neuinfektionen wurden seit Montag vermeldet. Massiv zurückgegangen sind die Zahlen in den Schulen: Am Montag waren noch 101 Schüler an 72 Schulstandorten positiv, am Dienstag vermeldete der Krisenstab nur noch 49 infizierte Schüler an 38 Schulen.

