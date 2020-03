Corona-Fälle im Land: Rasanter Anstieg von 1 auf 66 in nur einer Woche

Das ging rasend schnell: Genau eine Woche ist es her, dass der erste Fall eines Covid-19-Erkrankten in Oberösterreich offiziell bestätigt wurde. Ein 80-jähriger Puchenauer hatte sich bei einem Skiurlaub in Südtirol angesteckt. Tags darauf wurden drei weitere Erkrankungen bekannt – betroffen waren Mitglieder derselben Reisegruppe.

Mittlerweile sind landesweit bereits 66 Fälle bestätigt. Von Montag bis Mittwoch verdoppelte sich die Zahl der bestätigten Fälle im Land fast täglich, gestern gab es eine leichte Entspannung. Es kamen nur noch 16 Fälle dazu. Längst handelt es sich bei den Erkrankten nicht mehr nur um Mitglieder jener Südtirol-Reise bzw. deren Kontaktpersonen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) appellierte gestern eindringlich an die Oberösterreicher, die Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen. "Die Zahl der Fälle verdoppelt sich jeden Tag. Sie können sich selbst ausrechnen, wohin diese Mal-2-Rechnung rasch führen kann", sagte er.

Ausflug nach Ischgl

Infektionen sind bisher in elf oberösterreichischen Bezirken aufgetreten. Einen starken Anstieg gab es zuletzt im Bezirk Perg. Dort sind 13 Fälle bestätigt.

Wie OÖNachrichten-Recherchen ergaben, sind fünf der Fälle im Bezirk auf einen privaten Skiurlaub in Ischgl zurückzuführen. Die befreundete Gruppe war gemeinsam mit dem Pkw in den Tiroler Skiort gereist und von dort auch wieder heimgefahren.

Ein Mitglied aus der Gruppe dürfte sich während des Aufenthalts in Ischgl in einer mittlerweile behördlich gesperrten Bar infiziert haben. Derzeit werden Kontaktpersonen im Umfeld der Patienten ausfindig gemacht und, wenn nötig, unter häusliche Quarantäne gestellt.

Die Fälle aus dem Bezirk Perg treffen auch den Industriebetrieb Engel. Zwei Covid-19-Erkrankte sind dort beschäftigt, bei einem dritten seien die Testergebnisse noch abzuwarten, bestätigt Engel-Sprecherin Ute Panzer. Die Erkrankten und deren Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne. Der Betrieb bei Engel ist nicht betroffen. Allerdings hat man Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Alle internen Veranstaltungen wurden abgesagt, Sitzungen auf ein Minimum reduziert.

Auch bei allen acht bis gestern Mittag in der Stadt Linz bestätigten Fällen gibt es einen Südtirol- oder Ischgl-Bezug, wie Dietmar Nemeth, Direktor des Geschäftsbereichs Gesundheit und Sport der Stadt Linz, den OÖN bestätigt. 130 Personen befanden sich, Stand gestern Mittag, in häuslicher Quarantäne. Am Abend erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle auf zwölf. Einen Corona-Verdachtsfall gab es gestern auch im Landhaus, am Nachmittag kam allerdings Entwarnung.

