Corona-Demos statt Silvesterfeier in Linz?

Dennoch könnten sich am 31. Dezember am Linzer Hauptplatz viele Menschen versammeln: Maßnahmenkritiker und Impfgegner haben an diesem Tag gleich zwei Demonstrationen angemeldet. Von 17 bis 21 Uhr soll, wie mittlerweile jeden Tag in der Landeshauptstadt, ein Demonstrationszug in der Innenstadt stattfinden. Ab 19 Uhr ist am Silvestertag jedoch auch eine zweite Kundgebung geplant: Unter dem Titel "Schutz der Freiheit und Rechte unserer Kinder gegen die Zwangstestung" wurde eine Demonstration, die bis zwei Uhr früh dauern soll, angemeldet. Eine Genehmigung gab es bislang aber noch nicht.