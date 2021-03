Corona-Demo in Linz bringt zahlreiche Verkehrsbehinderungen

Die Versammlung startet am Nachmittag in Urfahr, von wird es dann in die Innenstadt gehen. Die Polizei wird den Demo-Zug begleiten und die jeweils betroffenen Straßenstücke kurzfristig sperren, sagte Polizeisprecher Michael Babl. Auch der Straßenbahnverkehr auf den Linien 1, 2, 3 und 4 wird für eineinhalb Stunden zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße eingestellt. Von 14.15 Uhr bis etwa 15.45 Uhr wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Derzeit seien 20 Beamte für die Demonstration vorgesehen, "es können aber kurzfristig bei Bedarf auch noch mehr eingesetzt werden", sagte Babl.

