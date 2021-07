Sieben Tage lang Sonne, Musik und Feierlaune am Strand von Kroatien – so stellten sich Tausende österreichische Jugendliche die Zeit von 17. bis 24. Juli auf der kroatischen Insel Pag vor. Auf der Homepage verspricht "Austria goes Zrce" eine unvergessliche Reise mit unvergesslichen Momenten. Eines ist gewiss: An die diesjährige Festivalreise werden sich viele erinnern – allen voran Reiseveranstalter Martin Reitstätter aus Hartkirchen (Bezirk Eferding).