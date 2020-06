Corona-Cluster in Linz: 14 Infektionen nach Gottesdiensten von Pfingstkirche

Nach dem "Salzburg-Cluster" mit mindestens 20 Coronavirus-Infektionen bei einem Rotariertreffen gibt es nun auch in Linz eine Häufung an Covid-19-Fällen: Mindestens 14 Personen haben sich bei Gottesdiensten und Treffen einer Pfingstkirche in der Linzer Wankmüllerhofstraße ab 15. Juni mit dem Coronavirus infiziert, darunter acht Linzer. Die Gesundheitsbehörden des Landes meldeten sechs weitere Fälle, die in Zusammenhang mit der Pfingstkirche stehen. Die Betroffenen sollen aus den Bezirken Linz-Land, Wels-Stadt und Wels-Land stammen.

Tests über das Wochenende

"Wir sind beunruhigt, weil so viele Fälle an einem Tag hatten wir seit Monaten nicht mehr", sagt Dieter Nemeth, Leiter der Linzer Gesundheitsbehörde. Seine Mitarbeiter haben derzeit alle Hände voll zu tun. Sie recherchieren, welche Firmen, Kindergärten und Schulen die Erkrankten sowie deren abgesonderte Kontaktpersonen besucht haben. Über das Wochenende werden "sukzessive" Tests stattfinden, kündigt Nemeth an. Er erklärt die Häufung an Neuinfektionen damit, dass die Menschen wieder mehr Kontakte pflegen. "Aber man muss die derzeit 26 Infektionen in Linz (Stand 19 Uhr, Anm.) in Relation zur Einwohnerzahl von 200.000 sehen", sagte der Behördenleiter.

Gemeinsam mit dem zuständigen Pastor hat die Stadt Linz alle Messen und Veranstaltungen der betroffenen Pfingstkirche abgesagt. "Als Bürgermeister und Bezirkshauptmann von Linz appelliere ich an die Bevölkerung, bei größeren Menschenansammlungen die bekannten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

An Oberösterreichs Schulen waren mit Stand gestern Abend waren insgesamt vier Schüler und eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind zwei Schulen in Linz und eine Sattledt. Eine Neuinfektion gibt es bei einer Schülerin am Ramsauergymnasium in Linz, wo bereits zuvor ein Schüler positiv getestet worden war. Alle weiteren Tests am Ramsauergymnasium und an der Weber-Volksschule 14 von Schülern und Lehrern, die in Linz wohnhaft sind, verliefen negativ. An der Volksschule hatten sich zuvor eine Lehrkraft und eine Schülerin infiziert.

Infizierte Schülerin im Schulbus

Eine zweite Neuinfektion einer Schülerin gibt es gestern an der NMS Sattledt. Das Mädchen war am 22. und am 23. Juni jeweils um 7.15 Uhr und 13.30 Uhr mit der Buslinie 483 von Thalheim in die Schule nach Sattledt gefahren. Aus diesem Grund ersucht der Krisenstab des Landes nun alle Passagiere dieser Verbindungen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und bei Symptomen die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.

Gegen ein Urlaubsverbot für Deutsche aus gewissen Regionen sprach sich gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) aus. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) hatte zuvor eine Bundesregelung für den Umgang mit deutschen Urlaubern angeregt. Anlassfall war eine Reisegruppe aus einem westfälischen Risikogebiet, die in Bayern abgewiesen wurde und sich daraufhin in einem Welser Hotel einmietete. Alle Tests verliefen, wie berichtet, negativ.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at