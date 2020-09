Corona-Cluster in Freistadt auf 27 Fälle gewachsen

Acht infizierte Besucher der Moschee haben 19 Folgefälle ausgelöst, teilte der Krisenstab des Landes am Nachmittag mit. Bisher seien 120 Testungen durchgeführt worden.

Gleichzeitig informierte das Land am Mittwoch über einen infizierten Mitarbeiter im OBI-Markt Freistadt. Die Person hat am vergangenen Samstag, 5. September, zwischen 8 und 14 Uhr, dort gearbeitet und ist danach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wer sich an dem Tag auch in dem Baumarkt aufgehalten hat, wird aufgerufen, seinen Gesundheitszustand genau zu beobachten und im Falle auftretender Symptome die Gesundheitsberatung (Telefonnummer 1450) anzurufen.

Gleiches gilt für jene, die am Mittwoch, 2. September, mit dem ÖBB-Railjet 698 gefahren sind. Betroffen ist der Zug, der um 14.27 Uhr in Wien abgefahren ist. Der infizierte Passagier ist bis nach Wels gefahren und hat ab Linz eine Vierer-Sitzgruppe mit einem weiteren Fahrgast geteilt, berichtet das Land auf seiner Homepage. Außerdem war die positiv getestete Person an dem Tag auch in Wien mit der S-Bahn unterwegs. (Fahrt von Wien, Knöllgasse zum Hauptbahnhof Wien-Meidling um ca. 14:00 Uhr).

Mehr als 500 Neuinfektionen

Aktuell gibt es in Oberösterreich 358 Infizierte (Stand: 12 Uhr). Bundesweit wurden bis 9.30 Uhr 4072 aktive Fälle registriert.

Für Mittwoch hat das Innenministerium 502 Corona-Neuinfektionen für Österreich gemeldet, 258 davon betrafen Wien. Damit gab es bisher 30.583 Erkrankte, 747 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 25.764 wieder genesen. Aktuell befinden sich 197 Personen aufgrund des Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 36 auf Intensivstationen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.