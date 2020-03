"Corona-Closing" und "Weltuntergangsbier": Bürgermeister rügt Gmundner Lokalbetreiber

Diese Werbekampagne ging nach hinten los: Das Gmundner Nachtlokal "Blauer Affe" wollte, bevor der Beschluss der Bundesregierung in Kraft tritt und ab Dienstag alle Lokale zusperren müssen, noch einmal zum regen Besuch einladen.

Am Samstag gab es deshalb eine "Corona-Closing-Night" mit Corona-Bier und Tequila im Sonderangebot um sechs Euro. Auch für Sonntag war noch einmal Party angesagt: "Komm vorbei und genieße mit uns ein Weltuntergangsbier", schrieben die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite. Auch soll "Verständnis dafür aufgebracht werden, wenn jemand den Fuß statt der Hand zur Begrüßung reicht", heißt es dort. Der Eintrag, der mittlerweile gelöscht wurde, endet mit den Worten: "Denn auch ein bisschen Spaß muss sein."

Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) sieht das anders. Er hat auf seiner Facebook-Seite eine deutliche Stellungnahme verfasst:

"In der aktuellen Situation, die Kanzler Sebastian Kurz als die „schwierigste seit dem Zweiten Weltkrieg“ bezeichnet, wo zur Vermeidung von sozialen Kontakten aufgerufen wird, wo im Nachbarland Italien Menschen sterben, wo wir unsere älteren Landsleute schützen müssen und wollen, wo in Gmunden Sportstätten, Turnsäle, die Bücherei, das Museum etc. geschlossen werden, zu einer „Corona Closing Night“ mit Spezialpreisen für Bier und Tequila einzuladen und dazu aufzufordern, ein „Weltuntergangsbier zu genießen“, ist Verhöhnung und erschreckende Verantwortungslosigkeit.

Krapf sei sich bewusst, dass er vielleicht von manchen für seine harten Worte kritisiert werde. Er fühle sich aber verpflichtet, in diesen Zeiten Rückgrat zu zeigen.

Die Betreiber des Nachtlokals haben sich bislang nicht dazu geäußert.

