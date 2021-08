Corona: Besuchsverbot in Linzer Seniorenheim

Schon seit Samstag gelte das Besuchsverbot, bestätigt Manfred Wurm, der Leiter des Alten- und Pflegeheims Rudigier. Es sei nicht behördlich auferlegt worden, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Denn „ein paar Bewohner“ seien infiziert. Über Zahlen wolle er nicht sprechen, denn einige Verdachtsfälle basieren nur auf Schnelltests.

Wurm bestätigt, dass es auch „Impfdurchbrüche“ gibt: infizierte Personen, die bereits geimpft worden sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat die Gesundheitsbehörde ein „PCR-Screening“ veranlasst: bei allen Mitarbeitern und Bewohnern wurden PCR-Tests durchgeführt. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor, sie werden bis Mittwoch erwartet.

Der Heimleiter sagt, dass die Durchimpfung des Personals bei circa 70 Prozent liege, bei den Heimbewohnern liege sie bei knapp 90 Prozent.

Der Krisenstab des Landes sprach am Montag von acht positiv Getesteten in dem Linzer Heim. Im Gespräch mit nachrichten.at präzisierte am Dienstag Dietmar Nemeth, der Leiter des Linzer Gesundheitsamtes, dass bisher eine Heimbewohnerin und zwei Mitarbeiterinnen PCR-positiv getestet worden seien, zudem seien vier Schnelltest-Ergebnisse positiv gewesen.