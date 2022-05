Corona-Auffrischungsimpfungen starten in Alten- und Pflegeheimen

Nachdem das Nationale Impfgremium für Personen ab 80 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 empfiehlt, organisiert das Land Oberösterreich die Auffrischungsimpfung in den Alten- und Pflegeheimen. Diese wird ab Mai in Kooperation mit den jeweiligen Hausärzten angeboten und durchgeführt. "Die Impfquote in den Heimen war in den letzten Monaten mit rund 90 Prozent sehr hoch.