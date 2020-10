Die Verantwortlichen des beliebten Schlösseradvents in Gmunden sprachen schon vor einer Woche aus, was wohl viele Organisatoren derzeit denken: "Die aktuelle Lage und das Unwissen, was in eineinhalb Monaten sein wird, macht es für Veranstalter nicht leicht." "Schweren Herzens" wurde der heurige Schlösseradvent daher abgesagt.