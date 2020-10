Corona-Ampel: Wels, Hallein und Innsbruck werden rot

Neben Wels sind nun auch der Bezirk Hallein in Salzburg sowie Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land in Tirol rot. Auch der Bezirk Rohrbach stand kurz davor, auf Rot geschaltet zu werden, es blieb aber bei Orange (hohes Risiko).

Grieskirchen, Ried, Schärding und Wels-Land wurden von Gelb auf Orange hochgestuft, Steyr-Stadt von Grün auf Orange. Wie bisher orange sind Linz-Stadt, Linz-Land, Gmunden und Vöcklabruck. Auf Gelb geschaltet wurden Perg und Steyr-Land. Braunau, Freistadt und Urfahr-Umgebung bleiben gelb. Kirchdorf und Eferding sind die einzigen noch grünen Bezirke in Oberösterreich.

Einen Automatismus bezüglich der Corona-Maßnahmen gibt es nicht. In Oberösterreich berät die Landesregierung am Abend über neue Maßnahmen. Laut OÖN-Informationen soll eine Gäste-Registrierung in der Gastronomie und eine Erhöhung des Schutzniveaus in Pflegeheimen kommen.

