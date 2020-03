Corona: 61. Narzissenfest im Ausseerland abgesagt

Das Narzissenfest im Mai 2020 im obersteirischen Ausseerland findet nun doch nicht statt. Der Narzissenfestverein übernehme angesichts der Coronavirus-Situation "gesellschaftliche Verantwortung". Nachdem die Unsicherheit bei vielen Menschen groß und die Lage aus heutiger Sicht nicht abschätzbar sei, habe das Festkomitee nach reiflicher Überlegung die Absage beschlossen, teilte man am Freitag mit.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", betonte Narzissenfestobmann Rudolf Grill am Freitag. Am Mittwoch hatte man noch mitgeteilt, das größte Blumenfest Österreichs im Mai abzuhalten. Nun aber: "Wir sagen das Fest ab und nehmen all unsere Energien fürs Narzissenfest 2021 mit", sagte Grill. Die Narzissenhoheiten Königin Sabrina Kranabitl sowie die beiden Prinzessinnen Romana Moser und Veronika Giselbrecht würden ein weiteres Jahr in Amt und Würden bleiben. Für bereits erworbene Tickets erstattet der Veranstalter den Kaufpreis gemäß den Regelungen der AGB zurück und bittet um direkte Kontaktaufnahme unter mail@narzissenfest.at.

Geplant wird bereits für das nächste Jahr: Das Narzissenfest 2021 findet von 27. bis 30. Mai zum 61. Mal in der Region Ausseerland-Salzkammergut statt. Rund 3.000 Helfer aus der Region beteiligen sich jedes Mal an den Arbeiten am Fest. Durchschnittlich wird die Veranstaltung über mehrere Tage alljährlich von rund 25.000 Gästen besucht.