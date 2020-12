Corona: 29 Todesfälle in Oberösterreich gemeldet

20 Fälle sind aktuell, bei neun handelt es sich um Nachnennungen. Die Zahl der Infizierten stieg um 746 auf 6.425. Die Lage in den Spitälern ist nach wie vor angespannt. Aktuell sind 142 von 175 Intensivbetten sind belegt. Auf Normalstationen werden 736 Patienten betreut.

Vor Beginn der Lehrertests am Wochenende und der Wiederöffnung der Schulen am Montag zeigt sich, dass die Zahlen in diesem Bereich weiter rückläufig sind. Aktuell sind 154 Lehrer und 222 Schüler an 215 oberösterreichische Schulstandorten Corona-positiv. Auch in den Pflegeheimen sind die Zahlen rückläufig, weshalb das Besuchsverbot ab Montag gelockert wird.

