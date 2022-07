Corona: 137 Oberösterreicher liegen in Spitälern

Stetig steigt in Oberösterreich die Zahl der Neuinfektionen. Am Sonntag wurden 1301 Fälle gemeldet, um 135 mehr als am Sonntag vor einer Woche. 137 Patienten befanden sich gestern in einem der Krankenhäuser, davon lagen neun auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 725,1 pro 100.000 Einwohner.

Den höchsten Wert weist weiterhin Wien auf mit 1099,7, gefolgt von Niederösterreich (889,9) und dem Burgenland (838,3).

Bemerkenswert: In Tirol wird die Impfpflicht für das neu angestellte Krankenhauspersonal wieder abgeschafft. Bei gleicher Qualifikation erhalte aber der geimpfte Bewerber den Job, so eine Sprecherin der "Tirol Kliniken". Mit dem Personalmangel habe diese Maßnahme aber nichts zu tun, wurde beteuert.