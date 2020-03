OÖN-Newsletter: Geld-Alchemie und die Orgel Zeitung

Artikel von Gerald Mandlbauer Chefredakteur g.mandlbauer@nachrichten.at

des New Yorker, ist folgende Liebeserklärung an unseren Beruf überliefert. „Journalismus ist der größte Spaß, den ich je hatte, mit den Hosen an.“ Das werden aktuell nicht alle Kollegen unterschreiben. Es ist hektisch, wir könnten drei Zeitungen füllen und haben doch nur eine. Die Leute bauen Urlaub ab, einige sind in Quarantäne, die meisten arbeiten von zu Hause., eine Zahl mit zwölf Nullen, ich habe das googeln müssen. So gewaltig ist das Konjunkturpaket der USA . Die Corona-Effekte schicken die Weltwirtschaft auf Talfahrt, der Globus löscht mit Geld, das er eigentlich nicht hat. Das ist wie Alchemie.trifft es wirtschaftlich. Dabei können wir noch von Glück reden, dass die Effekte bei Zeitungen gekoppelt sind mit einem durch Corona massiv gestiegenen Interesse für vertrauenswürdige Inhalte. Zeitungen sind Tore zur Außenwelt. Wir stehen auf zwei Beinen ganz gut, die Leser fluten unsere Portale - und dazu kommen die großen Anzeigenkunden, die in Krisenzeiten die Orgel Zeitung dank ihrer Verlässlichkeit als Sender für ein Lebenszeichen bevorzugen. „Seht her, es gibt uns noch“, schicken sie als Botschaft. Zusammenhalt auch hier., die unsere Quoten abbilden, seit 14 Tagen auf Grün. Auch beruhigend. Wir lernen täglich Neues dazu. Im Zentrum der Eichen-Desk, er steht für Stabilität im Sturmtief, in seiner Mitte kragt eine Art U-Boot-Sehrohr hoch aus. Es ist dies unsere Verbindung aus der Enterprise nach draußen, Breitbildkamera und Mikrofon in einem, womit wir unsere Sitzungen in die Außenbüros und die Wohnungen aller Mitarbeiter übertragen, die jetzt von dort aus arbeiten. Unsere Organisation gleich aktuell einem weit verzweigten Spinnennetz, die Fäden laufen an der Promenade in Linz zusammen, wir haben Oberösterreich umklammert und das Land uns. Die heutige Auflage liegt bei 136.000 Exemplaren – Lesezeit.in Digitalität, Telearbeit und Videotelefonie klappt, wir erleben Blattkritik und Zeitungsplanung vor Publikum, nach der Krise werden wir auf einem höheren Niveau weiter arbeiten und ein paar Semester „Digital Publishing“ übersprungen haben.Ähnlich wird es vielen draußen ergehen. Alle machen neue Erfahrungen. Mit dem großen Geistesriesen Martin Heidegger kämen wir aktuell nicht weiter, wenn er sagt: „Der Mensch muss sich von übermäßiger Beanspruchung durch Technik befreien.“ Unvorstellbar im März 2020, der uns in einer späten Rückschau einmal wie ein einziger Hindernisparcours vorkommen wird. Jeder Leserbrief, der unsere Arbeit schätzt, geht runter wie Honig.. Und was ist gestern sonst noch gewesen? Fast möchte ich sage, Corona-Alltag. Großveranstaltungen werden weiter abgesagt, der Ball der Oberösterreicher in Wien, die Lederhose bleibt im Kasten. Landeshauptmann Thomas Stelzer hat uns als Medienpartner informiert und bei dieser Gelegenheit darum gebeten, den Landsleuten Respekt und Dank dafür auszurichten, dass sie soviel Geduld aufbringen. Tun wir gerne als Morgengruß. Der Sportartikelhersteller Löffler steigt in die Maskenproduktion ein - der Mangel bei Pflegepersonal und Ärzten ist dramatisch. Vorbereitung auf Pandemie sieht anders aus.Es wird ein Sommer zum Ausruhen. Olympia wird verschoben, die Tochter, die weit weg fliegen wollte, will in die Berge, unsere Radien werden enger, vielleich ganz gut.. Offen ist, wie lange wir die Geduld für das Ertragen des Ausnahmezustandes aufbringen. Die Kritiker der Maßnahmen werden lauter, die Stimmen zahlreicher, die es aus wirtschaftlichn Gründen nicht hinnehmen wollen, ein ganzes Volk zu blockieren um die Älteren zu schützen, im Netz gibt es wilde Überlegungen dazu: Die Jungen gezielt anstecken, nur die Älteren isolieren. Was das für unsere Gesellschaft hieße, brauche ich nicht extra zu erklären. Der Mensch würde zum Tier, Ethos und Moral dem Geld und dem Ego geopfert. Es wäre wie eine Zeitreise ins Mittelalter.