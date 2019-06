Cobra-Einsatz nach Beziehungsstreit in Bad Ischl

Der Großeinsatz in der Kaiserstadt mit Straßensperren, Polizei-Hubschrauber, Cobra-Beamte und einem Diensthund hat die Menschen in Bad Ischl Mittwochabend verunsichert. Ersten Informationen zufolge soll ein 50-Jähriger in seinem Haus mit einer Armbrust in Richtung seiner ehemaligen Lebensgefährtin geschossen, diese aber verfehlt haben. Nach dieser Auseinandersetzung habe der Mann mit Suizid gedroht und sei geflüchtet.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bis in die Morgenstunden ohne Erfolg. Es sind immer noch zahlreiche Polizisten auf der Suche nach dem Täter. Wir informieren Sie, sobald es weitere Informationen gibt.