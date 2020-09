Cluster um Grieskirchner Blaskapelle weitet sich aus

Der Cluster um die Eisenbahner-Musikkapelle in Grieskirchen weitet sich aus. Gestern waren 16 Musikanten sowie zwei Kontaktpersonen an Corona erkrankt. Wie die OÖN bereits gestern als Erste berichteten, nahm der Cluster Mitte September bei einer Probe seinen Anfang.

Seit Montag gelten für Blasmusikkapellen strengere Coronavorschriften. Diese betreffen aber nur Veranstaltungen, nicht Musikproben. "Ursprünglich waren die Vorschriften für Proben ja als ausreichend erachtet worden", sagt Alfred Lugstein, Präsident des Oberösterreichischen Blasmusikverbands.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Nach Bekanntwerden des Clusters müsse die Situation aber neu beurteilt werden. Künftig könnte die Teilnehmerzahl bei Musikproben stark begrenzt werden. Dass Musikkapellen aber keine gemeinsamen Proben mehr veranstalten könnten, ist für Lugstein keine Option. "Gar nicht mehr zusammen proben zu dürfen, käme einem Lockdown gleich". Seit Anfang September probt die zweite Grieskirchner Blasmusikkapelle, die Stadtkapelle, im Pfarrheim. "Hier können wir mehr Abstand halten als im Musikheim. Um Corona keine Chance zu geben, halten wir gleich zwei Meter Abstand", sagt Obmann Martin Kasbauer. Als Reaktion auf den Cluster bei der Eisenbahner-Kapelle sagte er das Herbstkonzert am 24. Oktober ab. Es wäre Ersatz für das wegen Corona abgesagte Frühjahrskonzert gewesen. "Jetzt Konzerte abzuhalten wäre das falsche Signal", sagt Kasbauer.

Zwei Todesfälle

Gestern kamen 92 Neuinfektionen in Oberösterreich hinzu, auch die Fallzahlen um die Cluster des Ansfeldner Paketzustellers und des Rieder Fleischverarbeiters sind gestiegen. In Summe waren gestern 755 Personen im Land an Corona erkrankt. Auch die Infektionszahlen an den Schulen stiegen an. Neuinfektionen gab es bei 15 Schülern, einer Lehrperson und zwei Schulmitarbeitern. Mit einem 90-Jährigen aus dem Bezirk Braunau und einer 80-Jährigen aus dem Bezirk Perg waren gestern auch zwei Todesfälle zu beklagen, beide litten an Vorerkrankungen. Bisher gab es hierzulande 73 Corona-Todesfälle.

15 Personen wurden nach einer türkischen Hochzeit in Schrems (NÖ), bei der am 12. September 700 Gäste geladen gewesen sein sollen, positiv auf Corona getestet. Die Feier sollen auch Gäste aus Oberösterreich besucht haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.