Cluster in Freistadt rückläufig

Gestern informierte der Krisenstab über 23 Covid-Infektionen im Zusammenhang mit der ALIF-Moschee in Freistadt. Wie berichtet, hatten sich sieben Besucher und 16 Kontaktpersonen mit dem Virus infiziert. Auslöser war ein Reiserückkehrer aus der Türkei. Am Dienstag kamen keine neuen Fälle dazu. Im Gegenteil: Eine Person ist inzwischen wieder genesen.

Das Kontaktpersonenmanagment und weitere Testungen laufen. Bisher seien 120 Covid-Tests durchgeführt worden, berichtet das Land in einer Aussendung. Die Moschee ist seit 28. August geschlossen.

Österreichweit kamen 520 neue Fälle dazu, davon 340 aus Wien. Anschober kündigte eine Prüfung an. >> Zum Artikel

"SEP"-Mitarbeiter positiv

Das Land startete am Nachmittag auch einen Aufruf an Kunden der Intersport-Filiale im Einkaufszentrum "SEP" in Gmunden. Bei den Mitarbeitern ist ein Corona-Fall aufgetreten. Die betroffene Person hatte an folgenden Tagen Dienst:

25. bis 27. August (07:55 bis 18:40 Uhr)

31. August (07:55 bis 18:40 Uhr)

2. September (07:55 bis 18:40 Uhr)

3. September (07:55 bis 18:40 Uhr)

4. September (08:50 bis 10:45 Uhr)

Wer sich zu diesen Tagen und Zeiten ebenfalls in der Filiale im Salzkammergut Einkaufspark aufgehalten hat, soll seinen Gesundheitszustand nun genau beobachten. Im Falle auftretender Symptome sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

Linzer Kindergärten im Sommer halbleer

In Linz haben diesen Sommer deutlich weniger Eltern ihre Kinder in die städtischen Betreuungseinrichtungen geschickt. Laut Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) kamen von Mitte Juli bis Ende August nur 33 Prozent aller Kindergarten- und 58 Prozent aller Krabbelstuben-Kinder. Im Vorjahr waren hingegen 80 Prozent der Krabbelstuben- und 60 Prozent der Kindergarten-Kinder auch im Sommer in Betreuung.

Offenbar war man Corona-bedingt zurückhaltend. "Die Anwesenheiten zeigen, dass die Eltern noch immer sehr vorsichtig sind", so Luger. Er kritisierte, dass viele ihre Kinder zwar angemeldet, dann aber nicht in die Betreuungseinrichtungen geschickt hätten: "Beinahe jedes zweite angemeldete Kindergartenkind und jedes vierte Krabbelstubenkind war trotz Anmeldung nicht anwesend. Diese Zahlen erwecken den Anschein, dass es sich hier nicht immer um kurzfristige berufliche oder private Änderungen handelt", vermutet Luger.

Da die Stadt bei der Personalplanung davon ausgehen müsse, dass alle angemeldeten Kinder auch wirklich erscheinen, sei rund ein Drittel der Mitarbeiter unnötigerweise in den Kindergärten und Krabbelstuben gewesen, das sei aus seiner Sicht "unfair" gegenüber den Pädagogen, so Luger. Er stellte einen neuen Anmeldemodus in Aussicht, "der den Eltern auch verdeutlicht, dass eine gewisse Verbindlichkeit der Anmeldung wichtig ist".

