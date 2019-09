Christoph Patsch: Feuer und Flamme fürs Wasser

Anstrengende Monate liegen hinter Christoph Patsch, Kommandant der FF Ach an der Salzach, und seinen Kameraden: Die Innviertler richteten am Wochenende den zweiten Bundes-Wasserwehrleistungsbewerb aus. Bei diesem Wettkampf, der nur alle vier Jahre durchgeführt wird, messen sich die besten Zillenfahrer aus ganz Österreich in unterschiedlichen Klassen. Der 42-jährige Kommandant war nicht nur im Organisationsteam, sondern selbst auf dem Wasser im Einsatz. Dabei holte sich Christoph Patsch, der mit Startnummer eins ins Rennen ging, Rang 14 in der Bronze-Allgemeine-Klasse A. „Natürlich hatten ich und meine Kollegen der FF Ach einen kleinen Vorteil. Wir kennen die Salzach mit ihren Tücken und der hohen Fließgeschwindigkeit“, ist der Vater von drei Kindern ehrlich. Geschmälert wird der Erfolg der Innviertler dadurch nicht. Die Gastgeber erkämpften sich insgesamt drei Podestplätze, davon einen Sieg durch das Duo Josef Drabl/Roland Hochertseder.

1899, vor genau 120 Jahren, kaufte die FF Ach an der Salzach die erste Zille. Dass die alten Holzboote damals wie heute ihre Berechtigung haben, davon ist Christoph Patsch überzeugt. „Die Zillen sind absolut zeitgemäß. Das haben wir zuletzt beim katastrophalen Hochwasser 2016 in Simbach gesehen. Wir haben mit unseren Zillen, die bis zu 600 Kilogramm transportieren können, viele Menschen aus ihren Häusern geholt. Mit einem Motor- oder Schlauchboot ginge das schlecht, vor allem, wenn man über Gartenzäune und Ähnliches drüberfahren muss. Darum ist die Zille das perfekte Fortbewegungsmittel in Hochwassergebieten“, erklärt der 42-Jährige.

Außerdem sei das Zillenfahren für den Innviertler, der bei der Firma Wacker Chemie AG in Burghausen arbeitet, perfekt, um nach einem Tag im Büro den Kopf frei zu bekommen. „Davon abgesehen entspanne ich am besten, wenn ich im Garten etwas umgrabe oder pflanze“, sagt der Kommandant der FF Ach, der sich jetzt auf ruhigere Zeiten freut.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at