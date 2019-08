Christoph Berger: Seine Sandkisten-Spiele sind ein Hit

Volleyball war bei mir von klein auf eine Leidenschaft. Das möchte ich auch an junge Sportler weitergeben“, sagt Christoph Berger. Der 32-jährige Volleyballspieler organisiert seit 2011 als Sektionsleiter der Sportunion Aichkirchen das von den OÖN präsentierte Pro Beach Battle, das ab heute zum achten Mal in Litzlberg am Attersee stattfindet. Ursprünglich war es eine spontane Idee in privater Runde. Jetzt sind die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften ein fixes Sommerereignis am Attersee. Ohne Team und mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter wäre dies, so Berger, aber nicht möglich.

Worauf sich der Organisator bei dem Event am meisten freut? „Eigentlich ist das ganze Wochenende am Attersee für mich ein Highlight. Ein gewisses Extra ist sicherlich die Eröffnungsfeier“, sagt Berger.

Warum der Attersee den Sportler so fasziniert? Er selbst hat bis 2011 in Seewalchen Hallenvolleyball in der zweiten Bundesliga gespielt – daher der Hang zum Attersee. „Außerdem kommt meine Mutter ursprünglich aus Weyregg. Die familiären Wurzeln waren auch entscheidend“, sagt Berger.

Familie ist für den Veranstalter aus Aichkirchen ein wichtiges Stichwort, denn dort liegt der Ursprung seiner sportlichen Begeisterung. Mit zwölf Jahren begann Berger mit dem Volleyballspielen. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern konzentrierte er sich sowohl auf Hallen- als auch auf Beachvolleyball. „Mein Bruder Alex zählt zu den erfolgreichsten Spielern in Österreich. Ich selbst war jahrelang unter den Top Ten.“ Auch die Eltern spielen in der Freizeit.

Neben der Organisation für die Staatsmeisterschaften am Attersee ist der gelernte Tischler im Außendienst tätig und daher relativ viel unterwegs. Ob da noch privat Zeit für Volleyball bleibt? „Derzeit spiele ich nicht mehr so oft. Jetzt hat die Familie Vorrang – im Sommer gemeinsam beim Attersee baden, im Winter draußen mit den Kindern spielen“, sagt der Familienvater. Vielleicht wurde ja auch seinen beiden Söhnen das Volleyball-Talent in die Wiege gelegt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.