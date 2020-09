Christkindlmärkte in Corona-Zeiten: Mit Maske und ohne Alkohol?

Die Hotels in den Städten hat die Coronakrise besonders hart getroffen: Neben ausländischen Gästen fehlen Geschäftsreisende sowie Kongresse und Messen, die sonst für die nötige Auslastung sorgen.

Die Wirtschaftskammer hat eine Taskforce eingerichtet, die in den nächsten 14 Tagen ein Konzept für den Wintertourismus auf den Tisch legen will. "Wintertourismus besteht nicht nur aus Loipe und Piste, sondern auch aus Weihnachtsmärkten, Großveranstaltungen, Bällen, Kongressen und Messen in den Städten", sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

"Gastgartensaison verlängern"

Er drängt auf eine Verlängerung der Gastgartensaison. Es wäre heuer "total widersinnig", die Schanigärten zuzumachen. Mit Heizschwammerl könnte man sie durchgehend offen lassen.

Auch Christkindlmärkte soll es geben, sagt Mahrer. Mit Hilfe von Leitsystemen und Masken könnte es funktionieren. "Es könnte auch eine Entscheidung sein, dass es keinen Alkohol gibt."

In Linz will man jedenfalls an den Märkten im Volksgarten und auf dem Hauptplatz festhalten, sagt der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Es werde an einem Covid-19-Präventionskonzept gearbeitet. Aktuelle Entwicklungen müsse man freilich abwarten. Auch Salzburg und Wien wollen ihre Märkte grundsätzlich stattfinden lassen.

Im Salzkammergut soll kommenden Montag über die Abhaltung des Schlösseradvents am Traunsee und des Wolfgangseer Advents beraten werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.