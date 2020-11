Wie eine 14-Jährige die Aktion ins Rollen brachte

Es war einmal in einer Barackensiedlung in Regau, wenige Wochen vor Heiligabend. Rosi sitzt verzweifelt vor einem Blatt Papier. Ihr 13. Geschwisterchen ist gerade gestorben, die Mutter liegt noch im Krankenhaus, der Vater kann die Rechnungen nicht mehr zahlen. Sie und ihre jüngeren Geschwister müssen frieren. Ihre Sorgen fasst die 14-Jährige in Worte. "Bitte nicht böse sein", schreibt sie abschließend. "Vielleicht kann irgendwer ein wenig helfen."

Rosi schickt den Brief an die OÖNachrichten. Unter dem Titel "Hier wäre leicht ein wenig Weihnachtsglanz zu bringen", werden die berührenden Zeilen am 12. Dezember 1964 in den OÖN veröffentlicht. Was dann geschieht, übertrifft all ihre Erwartungen: Die Leserinnen und Leser bereiten der Regauer Familie ein unvergessliches Weihnachtsfest mit Spielsachen, Winterkleidung und einer Krippe aus Holz. Manche bringen sogar persönlich Geschenke vorbei. "Wir haben schon fast eine Woche ununterbrochen Weihnachten", wird Rosi damals in dem Artikel zitiert.

Rosi mit dem damaligen Zeitungsausschnitt der OÖN Bild: Volker Weihbold

"Nur a Paar Schuach, bitt’schön!"

Es ist die Geburtsstunde des OÖN-Christkindls, das sich in den vergangenen Jahrzehnten zur größten Weihnachtsaktion des Landes entwickelt hat. Anfangs waren es Sachspenden, die an Familien in Not verteilt wurden. Heute helfen die Leserinnen und Leser Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit, indem sie ihre Herzen und Geldtaschen öffnen. So konnten allein in den vergangenen zehn Jahren rund 5,5 Millionen Euro gesammelt und an Oberösterreicher in Not verteilt werden.

Dass ihr einfacher Bittbrief diese Welle der Hilfsbereitschaft ins Rollen gebracht hat, war Rosi lange Zeit nicht bewusst. Völlig überrascht zeigte sich die Pensionistin, als sie nach 54 Jahren wieder einen Anruf von der Christkindl-Redaktion der OÖNachrichten erhielt. "Ich hab’ mir ja nur was Warmes zum Anziehen für meine Familie erhofft. Dass dann so etwas Großartiges herauskommt, daran hätte ich im Traum nicht gedacht."

Ein Familienfoto erinnert an den unvergesslichen Heiligen Abend.

Heute ist Rosi 71 Jahre alt und vierfache Großmutter, bäckt leidenschaftlich gerne Kekse und sammelt Engelsfiguren. Von ihrer Familie wird die Witwe vor allem wegen ihrer hilfsbereiten, selbstlosen Art geschätzt. "Rosi schaut immer, dass es uns allen gut geht", sind sich ihre Schwestern einig. Das war schon damals so, als die 14-Jährige in einem Berg an Sachspenden zuerst nach Socken, Jacken und Decken für ihre Geschwister suchte, um am Ende ihren Wunsch zu äußern: "Nur a Paar Schuach, bitt’schön!"

