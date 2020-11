Studierende "swingen" in den Advent

Nach Auftritten in ganz Österreich und zwei Tourneen in Südafrika wirkten die Jungmusiker der Bruckner University Big Band heuer vorwiegend auf Linzer Boden. Die geplanten Konzerte beim Montreux Jazz Festival in der Schweiz mussten wegen der Coronavirus-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben werden.

Dafür blieb den Linzer Studenten mehr Zeit, um sich in aller Ruhe ihrem nächsten Werk zu widmen. Zwei Jahre, nachdem die CD "Good Vibes" erschienen ist, folgt Ende November der zweite Streich. Passend zum Adventbeginn bringt die 22-köpfige Band die CD "Christmas Vibes" auf den Markt. Es ist eine Auswahl an Weihnachtsklassikern im Stil der Swing-Ära. Die besondere "Zugabe": An den weihnachtlichen Jazz-Klängen sollen sich nicht nur die Zuhörer erfreuen. Auch jene, die ein schwieriges Jahr hinter sich haben und jetzt dringend Hilfe brauchen, will die Big Band mit den CD-Verkäufen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten. Man habe sich daher entschieden, die Hälfte der Einnahmen an das Christkindl der OÖNachrichten zu spenden, sagt der Vizerektor der Bruckneruni, Thomas Kerbl. Mit dem Rest werde im kommenden Jahr die Konzertreise nach Montreux finanziert.

Der nächste Höhepunkt in der noch jungen Geschichte der Jazz-Band ist aber zuerst einmal ihre zweite CD "Christmas Vibes", die Interessierte für 18 Euro unter shop@bruckneruni.at bestellen können.

Wer sich schon jetzt einen Vorgeschmack holen möchte, kann hier in "Christmas Vibes" reinhören:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. OÖN-Christkindl Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.