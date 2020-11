Franz sitzt im Rollstuhl und fährt mit dem Auto: "Ich fühle mich richtig frei"

Das elterliche Taxi hat ausgedient. "Jetzt bin ich der Chauffeur", sagt Franz Kinz. Der 53-Jährige ist seit wenigen Wochen stolzer Autobesitzer – "ein aufregendes Gefühl". Wäre da nicht Corona, das ihn wegen seiner Immunschwäche zum Daheimbleiben zwingt. Der Innviertler ist Hochrisikopatient.

Seit seiner Jugend lebt er mit Dermatomyositis, einer schweren rheumatischen Erkrankung, die sich auf die Haut, die Muskeln und das Gewebe auswirkt. Franz sitzt im Rollstuhl, auch die Bewegung der Arme ist stark eingeschränkt.

Heim oder Führerschein

Die Willenskraft hat ihn nie verlassen. Seine Eltern, die sich jahrzehntelang aufopfernd um ihn gekümmert haben, stießen irgendwann an ihre Grenzen. Franz wusste, dass es nicht so weitergehen kann. Seine Mutter ist inzwischen 81 Jahre alt, sein Vater 85. Gemeinsam mit seinem pflegebedürftigen Sohn lebt das betagte Ehepaar in Frauschereck, einer Ortschaft in St. Johann am Walde. Für Lebensmittelkäufe oder Arztbesuche braucht es ein Auto. Die Familie stand vor einer Entscheidung. "Entweder wir ziehen in ein Pflegeheim", sagte Kinz. "Oder ich mache den Führerschein."

Er wählte die zweite Option. Im vergangenen Herbst war der erste Schritt geschafft: Franz hatte den Schein in der Tasche. Bis zum nächsten Meilenstein, einem speziell für Rollstuhlfahrer umgebauten Auto, war es ein steiniger Weg. Der Traum vom eigenständigen Leben erforderte viel Zeit, Geduld und Unterstützung – vor allem aber Geld. Das OÖN-Christkindl leistete finanzielle Starthilfe und ermöglichte den Kauf eines Gebrauchtwagens, den eine deutsche Spezialfirma an Franz’ Bedürfnisse angepasst hat.

Neue Mitbewohnerin

Der blitzblaue Ford wird mit einem Joystick gesteuert, der auch das Gas- und Bremspedal ersetzt. Über ein Touchpad lassen sich Blinker und Lichter bedienen. Mithilfe einer elektrischen Rampe kann Franz Kinz mit dem Rollstuhl ein- und ausfahren. Seit Kurzem darf der 53-Jährige dieses High-Tech-Gefährt als sein Eigen nennen. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr sei er bisher nicht viel zum Fahren gekommen. "Aber einkaufen oder Medikamente holen geht, das sind jetzt meine Aufgaben", sagt er selbstbewusst.

Auch im Haushalt wurde seine Mutter abgelöst. Das, sowie Franz’ Betreuung, übernimmt jetzt eine Pflegerin, die bei der Familie eingezogen ist. "Ich fühle mich richtig frei", sagt Franz Kinz.

