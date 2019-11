Ein Sonnenbrand in den trüben Osterfeiertagen? Der 13-jährige Franz verstand die Welt nicht mehr. Genauso besorgt waren seine Eltern. Nach diversen Untersuchungen, mehreren Wochen im Krankenhaus und vielen Schwächeanfällen überbrachten Innsbrucker Ärzte schließlich eine Nachricht, die das Leben von Familie Kinz aus St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) auf den Kopf stellte: Der kleine Franz war an Dermamyositis erkrankt. Dabei zerstören weiße Blutkörperchen das Gewebe, die Muskeln und die Haut.