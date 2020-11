"Das Christkindl nahm uns eine große Sorge"

"Am liebsten hätte er zehn Kinder gehabt. Jan hat sich fast noch mehr auf unsere Tochter gefreut als ich", sagt Vera Schönmayr aus Pichl bei Wels.

Heuer im Sommer hätte ihre Hochzeit stattfinden sollen. Nicht Corona – wie bei so vielen anderen Paaren in diesem Krisenjahr – hat Vera und Jan beim Heiraten einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern ein schwerer Schicksalsschlag. OÖN-Leser kennen die ganze Geschichte.

"Er starb in meinen Armen"

Schon Veras Großvater war leidenschaftlicher Bienenzüchter. Inspiriert davon, begann das junge Paar eine Imkerausbildung. Seither war Jan mehrmals von einer Biene gestochen worden – "aber jedes Mal ohne eine ernsthafte Reaktion", sagt die ausgebildete Behindertenbetreuerin. Doch mit der Zeit dürfte ihr Lebensgefährte, der als Maurerpolier-Meister arbeitete, eine schwere Bienenallergie entwickelt haben. Am 28. April 2019, als Vera bereits hochschwanger war, kam Jan plötzlich ins Haus gerannt. Drei Bienen waren in seinen Imkeranzug eingedrungen und hatten ihn gestochen. "Die Notfallsanitäter mussten ihn reanimieren. Ich habe das Gefühl gehabt, das wird schon wieder. Aber eine halbe Stunde nach den Stichen ist Jan in meinen Armen an einem allergischen Schock gestorben", sagt Vera mit Tränen in den Augen.

Veras Lebensgefährte <b> Jan Prinz</b> (†) Bild: privat

Von einer Sekunde auf die andere stand die werdende Mutter ohne Vater für ihr Kind, aber mit Schulden für das sanierungsbedürftige Holzhaus da, das sie in Pichl bei Wels gekauft hatten, um auf dem Grundstück einmal mit vereinten Kräften ein Eigenheim zu errichten. "Ich bin ratlos gewesen, wie ich das mit der bevorstehenden Geburt, dem Haus und dem Kredit alles alleine schaffen sollte", sagt die 26-Jährige.

Wenige Wochen nach dem tragischen Verlust von Jan, der nur 27 Jahre alt wurde, schenkte Vera der gemeinsamen Tochter Lea das Leben. "Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde", sagt die Jungmama heute mit einem sanften Lächeln.

"Das war überwältigend"

Die gebürtige Neuhofnerin konnte zwar auf die große Unterstützung durch ihre und Jans Eltern zählen. Dennoch musste sie weitere böse Überraschungen erleben: Nach dem so unerwarteten Tod des Familienernährers musste Vera erfahren, dass sie keinen Anspruch auf Witwenpension hat und auch nicht erbberechtigt ist, weil sie noch nicht mit Jan verheiratet war. Hinzu kam, dass das Holzhaus desolat war – Wasser trat an mehreren Stellen durch das Dach ein und die Fassade war morsch.

In ihrer Notlage wandte sich Vera an die Weihnachtsaktion der OÖNachrichten, das Christkindl. Ein Zeitungsbericht kurz darauf löste in Oberösterreich eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft aus. Neben zahlreichen OÖN-Leserinnen und -Lesern fassten sich auch viele kleine Vereine, große Firmen sowie Feuerwehr und Polizei ein Herz und unterstützten die kleine Familie. "Das war überwältigend. Das Christkindl hat uns sehr geholfen und uns die große Sorge genommen, ob wir im Haus wohnen bleiben können", sagt die 26-Jährige.

Foto als Erinnerung an Papa

Inzwischen ist Tochter Lea 17 Monate alt und plappert schon die ersten Wörter. Oft schaut die Kleine ein Foto ihres viel zu früh verstorbenen Vaters Jan an. "Ihre Großeltern und ich sagen ihr, dass das ihr Papa ist, und erzählen ihr von ihm. Sie soll wissen, dass ihr Vater ein lebensfroher Mensch war und sich irrsinnig auf seine Tochter gefreut hat."

Was sich Vera, die mit Freunden leidenschaftlich gerne Bergwandern geht, heuer zu Weihnachten wünscht? "Geduld, gute Nerven sowie Zeit zum Verarbeiten und Akzeptieren." Und dass die OÖN-Leserinnen und -Leser nach all der Unterstützung für sie und Lea heuer anderen alleinerziehenden Müttern mit einem ähnlichen Schicksal ebenso großzügig unter die Arme greifen.

Zahlen zum Christkindl

718.000 Euro: So viel wie noch nie hat die Leserfamilie der OÖNachrichten zwischen April 2019 und März 2020 an das Christkindl-Konto gespendet.

Mit dem Geld konnten 426 Familien in Oberösterreich unterstützt werden.

So viel wie noch nie hat die Leserfamilie der OÖNachrichten zwischen April 2019 und März 2020 an das Christkindl-Konto gespendet. Mit dem Geld konnten 426 Familien in Oberösterreich unterstützt werden. 105 Unternehmen haben sich im vergangenen Jahr an der Christkindl-Aktion beteiligt und ihre großen Schecks an die OÖN-Redakteure überbracht. Vielen Dank dafür!

haben sich im vergangenen Jahr an der Christkindl-Aktion beteiligt und ihre großen Schecks an die OÖN-Redakteure überbracht. Vielen Dank dafür! 1070 Ansuchen aus allen Regionen Oberösterreichs wurden 2019 bearbeitet und geprüft. Seit das Christkindl-Büro am vergangenen Montag wieder seinen Betrieb aufgenommen hat, sind bereits rund hundert neue Anträge eingegangen.

aus allen Regionen Oberösterreichs wurden 2019 bearbeitet und geprüft. Seit das Christkindl-Büro am vergangenen Montag wieder seinen Betrieb aufgenommen hat, sind bereits rund hundert neue Anträge eingegangen. 1964: In diesem Jahr nahm die größte Spendenaktion des Landes ihren Anfang. Ein Bittbrief aus Regau verlieh dem Christkindl erstmals Flügel.

Häufige Fragen zur Aktion

Wem wird geholfen?

Das Christkindl hilft ausschließlich Menschen, die in Oberösterreich leben und unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

Wie wird geholfen?

Die Landsleute bekommen finanzielle Unterstützung. Es werden keine Sozialvereine unterstützt, sondern tatsächlich Menschen in Not.

Wie viel meiner Spende kommt bei Notleidenden an?

100 Prozent, denn das Medienhaus Wimmer, unter dem die OÖNachrichten publiziert werden, trägt alle Kosten – vom Personalaufwand bis zu den Räumlichkeiten.

Wo kann ich spenden?

In jeder Bank sowie über E-Banking können Sie eine Spende auf das Christkindl-Konto überweisen. IBAN: AT94 2032 0000 0011 1790. Ein Erlagschein wird der OÖN-Ausgabe am Samstag, 28. November, beigelegt.

Ist die Spende steuerlich absetzbar?

Ja. Wir benötigen dazu Ihren Vor- und Nachnamen und Ihr Geburtsdatum. Diese Daten werden Anfang 2021 an das Finanzamt weitergeleitet und automatisch in Ihrem Steuerakt berücksichtigt.

An wen können sich Firmen und Institutionen zum Spenden wenden?

Per Mail an v.gabriel@nachrichten.at. Spendenfotos ab 2000 Euro werden landesweit veröffentlicht. Bei Spenden bis 1999 Euro erscheinen die Fotos in den Regionalausgaben.

Infos für Hilfesuchende

Wer unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist – sei es durch die Coronakrise, eine Krankheit oder einen anderen schweren Schicksalsschlag –, kann bis einschließlich Sonntag, 29. November, einen Antrag beim OÖN-Christkindl stellen. Das Hilfsansuchen und weitere Infos finden Sie unter www.nachrichten.at/christkindl

Zusätzlich benötigt das Christkindl-Team aktuelle Nachweise über das Haushaltseinkommen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf dem Antragsformular aufgelistet.

Jedes Hilfsansuchen wird penibel geprüft, damit die Spendengelder tatsächlich bei jenen im Land ankommen, die die Hilfe auch wirklich brauchen. Das Christkindl-Team nimmt die Anträge – nur mit unterschriebener Datenschutzerklärung – per Mail (christkindl@nachrichten.at), per Post (OÖN, z. Hd. Christkindl-Redaktion, Promenade 23, 4010 Linz) und per Fax (0732 / 78 05-569) entgegen.

Aus Zeitgründen kann keine Auskunft über den Status des Antrags gegeben werden. Wir bitten um Verständnis!

Das digitale Christkindl

Nicht nur auf Papier halten wir Sie über die größte Spendenaktion des Landes auf dem Laufenden. Auch online unter nachrichten.at/christkindl finden Sie Geschichten von notleidenden Menschen, denen das OÖN-Christkindl dank Ihrer Spende helfen konnte. Außerdem gibt es Fotos, Videos und eine Bildergalerie über heimische Betrieben und Vereine, die mit ihrer Spende einen wertvollen Beitrag zur Aktion leisten. Auch das Hilfsansuchen steht zum Download bereit.

