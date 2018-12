Für die Musical-Gruppe der Landesmusikschule Puchenau gab es tosenden Applaus von den 500 Besuchern. Insgesamt standen rund 80 Künstler aus der Region für den guten Zweck auf der Bühne. Bild: Alexander Schwarzl Oberösterreich Überraschungsgast krönte himmlische Christkindl-Gala Das OÖN-Christkindl lud am Samstagabend traditionell zur glamourösen Gala ins Linzer Schauspielhaus. 9000 Euro Reinerlös kommen Menschen in Not zugute, weil alle Mitwirkenden auf ihre Gagen verzichteten. Von Verena Gabriel, René Laglstorfer, 17. Dezember 2018 - 00:05 Uhr

Wie ein Superstar dürfte sich Rosi Resch gefühlt haben, als sie am Samstagabend auf die große Bühne des Linzer Landestheaters schritt. Bei Standing Ovations erntete die Pensionistin aus Vöcklabruck kräftigen Applaus und Jubelrufe aus den randvollen Rängen des Theatersaals. "Wahrscheinlich ist Rosis Auftritt ein Höhepunkt aller Christkindl-Galas, die bisher stattgefunden haben", sagte Moderator Eric Papilaya. Als 14-jähriges Mädchen schrieb Rosi einen Brief an die OÖNachrichten, um für ihre zahlreichen Geschwister warme Kleidung zu erbitten. Damit gab sie den Anstoß für die größte Spendenaktion des Landes.

Das OÖN-Christkindl lud mit Unterstützung der Eventagentur "The Crew for You" am Samstag erneut zu einem besinnlichen Abend im Zeichen der Nächstenliebe. Rund 80 Künstler aus dem ganzen Land, darunter professionelle Tänzer, Musiker, und Schauspieler, traten unentgeltlich auf.

Das vierköpfige Vocalensemble Lalá beeindruckte mit seiner Stimmgewalt.

Einzug mit Blasmusik

Zur Einstimmung auf die Gala verwöhnte die Landwirtschaftskammer OÖ die Besucher mit prämiertem Glühmost der Familien Hofbauer und Stögermayr. Dann zog die Mühlviertler Blasmusik-Band "Blech Brass Brothers" mit den rund 500 Besuchern in den Saal ein und Schauspielerin Chris Pichler eröffnete den Abend. Sie stimmte nachdenklich mit einem Text über den Engel Aurelius, der nach Linz geschickt wurde, um drei Menschen einen Wunsch zu erfüllen. Die Mühlviertler Musiker Alpkan gaben eine witzig-schräge Hommage an die "Schuach" zum Besten, bevor das A-cappella-Quartett Lalá die Besucher mit einer stimmgewaltigen Version von "Winterwonderland" verzauberte. Ins Ohr ging auch die Darbietung des Bachl Chors. Die Virtuosen schafften es gar, dass dem Publikum bei "Leise rieselt der Schnee" warm ums Herz wurde. Zwischendurch lockerten rhythmische Einlagen von zwei Tanzpaaren des Landestheaters auf. "Die bunte Mischung hat mir sehr gut gefallen. Da war für jeden etwas dabei", zeigte sich die Besucherin Helga Spitzer begeistert.

Landestheater-Chef Schmitz-Gielsdorf (2.v.r.) überreichte den Scheck an Rosi Resch, Lorenz Cuturi, Gerald Mandlbauer und Franz Hehenberger.

Überwältigt von dem vielfältigen Programm zeigte sich Überraschungsgast Rosi Resch, die ihren persönlichen Höhepunkt verriet: "Die Kinder waren großartig", sagte die vierfache Großmutter über die Aufführung der Landesmusikschule Puchenau. Verkleidet als Engerl und Christkindl-Helfer diskutierten die sechs jüngsten Schüler, wer denn nun die Geschenke bringt: das Christkind oder der Weihnachtsmann. Die folgende Bühnenshow quittierte das Publikum mit tosendem Applaus.

Aus dem goldenen Ohrensessel neben dem prunkvoll geschmückten Tannenbaum trug Landeshauptmann Thomas Stelzer eine lustig-berührende Weihnachtsgeschichte vor. Von dort brachte auch Schauspieler Gerhard Brössner das Publikum zum Lachen. Bei seinem Gedicht "Charity Punsch" verriet er mit viel Humor eine der Möglichkeiten, um sich in der Vorweihnachtszeit wohltätig zu engagieren: "Ein Punsch für die Partei – als Wechselwähler trink ich zwei" sowie "Am Domplatz werd’ ich ganz fromm – und trinke für den Mariendom."

"Eigentlich wollte ich ja das Landesbudget vorlesen, aber das wäre sicher nicht so gut angekommen", sagte Stelzer mit einem Schmunzeln.

Ganzer Saal sang "Stille Nacht"

OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer betonte die Notwendigkeit der Christkindl-Spendenaktion: "Es gibt immer wieder Menschen in unserer Umgebung, die Not erleiden. Wir sind dafür verantwortlich, ihnen zu helfen." Das unterstrich Lorenz Cuturi, Leiter von New Business im Medienhaus Wimmer. Statt Punsch-Trinken hilft er lieber mit einem Besuch bei der Christkindl-Gala. "Meine Art, etwas Gutes zu tun, ist, einen unterhaltsamen Kulturabend zu verbringen – wie heute", sagte Cuturi, als er einen 9000-Euro-Scheck vom Hausherrn Uwe Schmitz-Gielsdorf entgegennehmen durfte – gemeinsam mit OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer und Franz Hehenberger von "Sei so frei", der entwicklungspolitischen Organisation der Katholischen Männerbewegung.

Nach zwei Stunden wurde es still im Saal. Ein zehnköpfiges Ensemble der St. Florianer Sängerknaben betrat mit den Zitherspielern Wilfried Scharf und Aurelia Köberl die Bühne. Als Krönung eines himmlischen Abends erhoben sich die 500 Besucher von ihren Sitzen, um gemeinsam mit allen Künstlern die "Stille, Heilige Nacht" zu besingen.

Über den Besuch des Herausgebers Rudolf Andreas Cuturi, seinen Sohn Lorenz (New Business) und dessen Frau Joanna freute sich das OÖN-Christkindl besonders.

Rund 14,5 Millionen Euro gesammelt

Die größte Spendenaktion des Landes, das OÖN-Christkindl, entstand bereits vor 54 Jahren. Die Vöcklabruckerin Rosi Resch war es, die im Jahr 1964 einen Brief an die OÖN-Redaktion schrieb. Darin bat das 14-jährige Mädchen um warme Kleidung für ihre jüngeren Geschwister. Nachdem die OÖNachrichten diese Zeilen abgedruckt hatten, meldeten sich zahlreiche Leser, um Rosis Familie zu helfen.

Die Hilfsbereitschaft hält bis heute an: Rund 14,5 Millionen Euro konnten in den vergangenen 54 Jahren für notleidende Landsleute gesammelt werden.

Allein heuer sind es bereits 465.000 Euro, die OÖN-Leser, Firmen, Schulen und Vereine an das OÖN-Christkindl gespendet haben.

Keine Verwaltungskosten: Jeder Cent geht garantiert an Menschen aus Oberösterreich, die unverschuldet in Not geraten sind. Sämtliche Personalkosten, der Büroaufwand und die Steuerberatungskosten werden von den OÖNachrichten selbst finanziert.

Hausherr Uwe Schmitz-Gielsdorf, Bischof Scheuer, Chefredakteur Mandlbauer (v.l.)

Wollen auch Sie die OÖN-Hilfsaktion unterstützen? Dann können Sie gerne eine Spende an folgendes Konto überweisen: Sparkasse Oberösterreich IBAN: AT94 2032 0000 0011 1790.

Firmen, Vereine und Schulen, die spenden wollen, können sich gerne direkt an v.gabriel@nachrichten.at wenden. Knapp hundert Großspender aus dem ganzen Land haben sich bisher an der Aktion beteiligt und einen wertvollen Beitrag zum Helfen geleistet. Vielen Dank!

Gerhard Brössner, Linzer Schauspiel-Doyen, unterhielt mit „Charity-Punsch“.

Herzlichen Dank ...

Bei der Christkindl-Gala konnten 9000 Euro für zwei Hilfsaktionen gesammelt werden: Mit 6300 Euro wird das OÖN-Christkindl unterstützt, 2700 Euro gehen an die entwicklungspolitische Organisation „Sei so frei“ von der Katholischen Männerbewegung Oberösterreich.

an das Landestheater ...

Ein sehr geschätzter Partner des OÖN-Christkindls ist das Landestheater, welches erneut das Schauspielhaus an der Linzer Promenade für die Benefizgala zur Verfügung stellte.

an die Mitwirkenden ...

Weil die Künstler auf ihre Gagen verzichtet haben, können die Einnahmen an notleidende Oberösterreicher gespendet werden. Um den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, wurden die OÖN von der Linzer Eventmarketing-Agentur „The Crew for You“ unterstützt.

und an das Publikum!

Randvoll war das Schauspielhaus, als das Christkindl am Samstagabend zu der traditionellen Benefizveranstaltung lud. Jeder Einzelne der rund 500 Besucher leistete einen wertvollen Beitrag, um benachteiligten Landsleuten zu helfen.

