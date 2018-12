foto: VOLKER WEIHBOLD eric papilaya christkindlgala christkindl Bild: VOLKER WEIHBOLD (APA/AFP/PETER PARKS) Oberösterreich Prominente treten für das Christkindl auf LINZ. Wer das OÖN-Christkindl unterstützen und zugleich Kultur auf höchstem Niveau erleben möchte, hat an zwei Abenden Gelegenheit dazu. 01. Dezember 2018 - 00:04 Uhr

Bei der Sondervorstellung der Operette "Der Vogelhändler" am 11. Dezember im Musiktheater kommt der Reinerlös Oberösterreichern in Not zugute. Bei der großen OÖN-Christkindl-Gala am Samstag, 15. Dezember, im Linzer Schauspielhaus stehen zahlreiche prominente Oberösterreicher für den guten Zweck auf der Bühne. Der Laakirchner Sänger Eric Papilaya, der Österreich einst beim Song Contest vertreten hat, wird durch das besinnliche Programm führen und regionale Künstler, wie die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Chris Pichler, auf die Bühne holen.

Die Mühlviertler Musiker Alpkan, die für ihre schräg-kreativen Stücke bekannt sind, präsentieren sich bei der Gala von ihrer ruhigen Seite. Die A-cappella-Gruppe Lalá versprüht mit besinnlichen Klängen Weihnachtsglanz, genauso wie die Puchenauer Landesmusikschule und der Bachl Chor.

Höhepunkt der Benefiz-Veranstaltung wird der Auftritt der St. Florianer Sängerknaben, die zum Finale "Stille Nacht" mit Moderator Eric Papilaya zum Besten geben. Neben Gesang beinhaltet das Programm auch eine Tanzeinlage sowie Lesungen von Schauspieler Gerhard Brössner (ein Porträt über ihn lesen Sie auf Seite 48) sowie vom Landeshauptmann höchstpersönlich.

Glühmost für Besucher

Auch die Landwirtschaftskammer erwärmt die Herzen der Besucher. Sowohl vor der Gala im Schauspielhaus als auch vor der Musiktheater-Vorstellung am 11. Dezember wird um 19 Uhr Glühmost ausgeschenkt, ehe Carl Zellers berühmteste Operette "Der Vogelhändler" mit Hits wie "Ich bin die Christel von der Post" oder "Schenkt man sich Rosen in Tirol" die Zuschauer zum Lachen bringen wird.

Karten für die OÖN-Christkindl-Gala am Samstag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus auf der Linzer Promenade sowie für die Benefiz-Operette "Der Vogelhändler" am Dienstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr im Großen Saal des Musiktheaters gibt es auf www.landestheater-linz.at – der Reinerlös kommt der Spendenaktion des OÖN-Christkindls zugute.

