Oberösterreich Kinder verloren geliebten Papa: "Haben bis zuletzt gehofft, dass alles gut wird" OBERÖSTERREICH. Tumor nahm zweifacher Mutter ihren Ehemann und Geschäftspartner, das Christkindl hilft. Von Verena Gabriel, 17. November 2018 - 00:05 Uhr

"Es geht unmöglich ohne ihn. Er darf uns nicht alleine lassen", ging Martina B.* im vergangenen Jahr oftmals durch den Kopf. Ihrem Mann war ein Tumor an der Aorta diagnostiziert worden. Die zweifache Mutter hatte fest an seine Heilung geglaubt. Er war doch immer so stark, so fröhlich und zuversichtlich, hat weder geraucht noch Alkohol getrunken. Auch die Chemotherapie verlief problemlos.

"Es gibt nichts, was wir nicht versucht hätten", sagt Martina B. "Wir haben wirklich gedacht, wir schaffen das." Bis im heurigen Frühjahr der Tag kam, der ihr den Boden unter den Füßen wegriss: Ihr Mann starb – 16 Monate, nachdem er von der Krebserkrankung erfahren hatte. "Es ist ein Albtraum. Wir waren so ein eingespieltes Team", sagt Martina B.

Es gab nur ein "Wir"

Mit dem Tod ihres Mannes hat sie auch ihren Geschäftspartner verloren. Die beiden betrieben gemeinsam einen Marktstand und verkauften Handgemachtes wie Schmuck oder Skulpturen. Von den Einnahmen lebte die vierköpfige Familie. Selbst in schwierigen Zeiten, als das Geschäft schleppend lief, war nie von Aufgeben die Rede. Nichts schien das Paar aus der Bahn zu werfen, solange es sich gegenseitig hatte. Es gab nur ein "Wir".

Eine Zukunft ohne ihren Ehepartner wollte sich Martina B. nicht vorstellen. "Das fühlte sich wie Aufgeben an", sagt sie. Es war auch der Wunsch ihres Mannes, dass der Alltag der gemeinsamen Kinder möglichst wenig von der schweren Krankheit ihres Papas beeinflusst wird. Er blieb stark, während er unzählige Therapien über sich ergehen ließ. Im Krankenhaus galt der todkranke Mann als der fröhliche Wirbelwind, der alle zum Lachen brachte und immer einen ermutigenden Spruch auf den Lippen hatte. Das änderte sich schlagartig.

"Kurz vor seinem Tod hat er mir noch gezeigt, wie man den Verkaufsstand aufbaut. Das war immer seine Aufgabe", erinnert sich Martina B.

Wenn sie von ihrem Mann erzählt, wirkt die Witwe tieftraurig – aber gleichzeitig stolz und entschlossen. Für sie ist klar: Sie muss sich der Riesen-Herausforderung stellen und weitermachen. Alleine wegen den Kindern, die noch in die Schule gehen. Die zwei Kleinen geben ihrer Mutter viel Halt: "Sie haben die Stärke von ihrem Papa", sagt sie. Wenn die Geschwister einmal groß sind, möchten sie das Erbe ihres Vaters weiterführen. Bis dahin ist Martina B. auf sich alleine gestellt.

Damit sie ihren Beruf künftig ausüben kann, müsste der Aufbau des Standes wegfallen. Daher spart Martina B. für einen gebrauchten Verkaufstruck, einen fahrbaren Stand. Das OÖNachrichten-Christkindl hilft ihr dabei.

*Name von der Redaktion geändert

So können sie helfen

Das Christkindl hilft der zweifachen Mutter, um ihren Beruf nach dem Tod ihres Mannes weiterführen zu können. Wenn Sie jemandem aus der Region helfen möchten, der in einer Notsituation steckt – sei es durch einen Unfall, durch eine Krankheit oder einen schweren Schicksalsschlag, können Sie eine Spende an das OÖN-Christkindl-Konto überweisen. IBAN: AT94 2032 0000 0011 1790. Der OÖN-Ausgabe am 1. Dezember wird ein Erlagschein beigelegt.

