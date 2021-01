Christkindl-Postamt nahm mehr als 12.500 Weihnachtswünsche entgegen

Das Christkind hat sich auch diesen Winter nicht beirren lassen und trotz Corona für glänzende Kinderaugen vor den Christbäumen gesorgt. Und das weltweit, wie die österreichische Post am Freitag bestätigte. Bereits zum 71. Mal konnten Weihnachtswünsche an das Sonderpostamt Christkindl im gleichnamigen Stadtteil von Steyr gerichtet werden, das von 27. November bis zum Dreikönigstag seine Pforten geöffnet hatte.

"Mehr als 12.500 Wünsche ans Christkind sind in diesem Zeitraum am Sonderpostamt eingegangen", sagt die Sprecherin der Österreichischen Post AG, Ingeborg Gratzer. Die Zuschriften seien nicht nur aus Österreich gekommen, sondern etwa auch aus Taiwan, China, Russland, Polen, Tschechien, Italien und Deutschland – "und das trotz regionaler Covid-19-Restriktionen und Einschränkungen im internationalen Postverkehr", sagt Gratzer. Die Wünsche der Kinder fielen in diesem Jahr etwas anders aus als sonst; Corona dominierte auch hier. Spielzeug war diesmal weniger gefragt, stattdessen sollte "Corona weg sein", damit Oma und Opa wieder besucht werden können. Dem Christkind wurde dabei eine entscheidende Rolle zugedacht: Es solle versuchen, "Corona von der Welt zu pusten", hieß es etwa in einem Brief, der das Sonderpostamt erreichte. Andere hätten sich gewünscht, ihren Opa in den Arm zu nehmen und "Ich hab dich lieb" zu sagen, schildert die Post-Sprecherin.

Alle Zuschriften beantwortet

Ob alle Wünsche in Erfüllung gingen, ist nicht bekannt. Gesichert ist, dass auf alle Zusendungen reagiert wurde. Das Team der Post habe alle Briefe beantwortet und den Kindern deutsche oder englischsprachige Antwortkarten zugeschickt. Die Mitarbeiter arbeiten für diese Zwecke in der "Weihnachtswerkstatt", die dieses Mal im Keller des Gasthofs "Christkindl-Wirt" untergebracht war. Dort bearbeiteten sie auch die insgesamt 1,51 Millionen Weihnachts- und Neujahrsgrüße, die diesmal aus aller Welt über das Sonderpostamt in Steyr versendet wurden, und versahen die Briefe mit dem Christkindl-Sonderstempel. "Wenn man bedenkt, dass, anders als in den vergangenen Jahren, internationale Touristengruppen ausgeblieben sind, ist das eine beachtliche Menge", sagt Gratzer. Weil viele Menschen trotzdem ihre Briefe persönlich aufgeben wollten, wurde – entsprechend der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen – für die Kunden eine Hütte vor dem Christkindl-Wirt aufgestellt.

Wer das Christkindl-Postamt dieses Mal versäumt hat, darf auf die 72. Ausgabe kommendes Weihnachten hoffen. Ein Countdown auf der Website verrät allerdings, dass das mit Stand Samstag noch 348 Tage dauert. (ort)