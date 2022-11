Zahlreiche sakrale Gebäude in der ganzen Welt erstrahlen ab heute in Rot: Als Zeichen gegen die Christenverfolgung hat die Hilfsorganisation "Kirche in Not" auch heuer wieder den "Red Wednesday" ausgerufen. Auch in Oberösterreich solidarisieren sich zahlreiche Kirchen und Klöster durch die Aktion mit Menschen, die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt und unterdrückt werden.