Christa P. hatte "hohe Dosis" Morphine im Körper

Acht Monate galt die Linzerin Christa P. als vermisst. Bis am 18. Juni dieses Jahres in Ebelsberg ihre Leiche entdeckt wurde. Sie war auf dem Gelände einer Landwirtschaft vergraben worden. Von einem Bekannten, in dessen Wohnung sie die Nacht vor ihrem Tod verbracht hatte. Der Mann hatte zunächst behauptet, P. habe seine Wohnung am nächsten Morgen verlassen und sich seitdem auch nicht mehr bei ihm gemeldet.