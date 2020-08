Chlorgasunfall bei Wartung des Pools

Zu einem Chlorgasunfall kam es am Samstag in einem Einfamilienhaus in Neuhofen an der Krems. Ein 68-Jähriger führte im Keller Wartungsarbeiten für die Poolanlage durch. Er verwechselte dabei zwei Kanister und mischte irrtümlich Chlor einem PH-Senker bei. Dadurch entstand eine chemische Reaktion, die gefährliche Gase freisetzte. Der Pensionist beschädigte beim Hantieren einen fast leeren Kanister mit flüssigem Chlor. Um das Austreten der Chemikalie zu verhindern, wollte er den restlichen halben Liter Chlor in einen anderen Kanister umfüllen, wobei ihm die Verwechslung passierte.

Dabei kam es zu einer Ausgasung. Der Mann konnte noch selbstständig seinen Keller verlassen und den Kanister ins Freie tragen. Seine Frau verließ vorsorglich das Haus und das Paar rief die Feuerwehr. "Eine Explosionsgefahr bestand nicht, aber die Dämpfe sind sehr gesundheitsgefährdend", sagte Dominik Schenter, der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen an der Krems. Die Helfer belüfteten das Gebäude und führten so lange Messungen durch, bis das Haus wieder betretbar war.