Chihuahua biss Bub (1) ins Augenlid

Die 28-jährige Mutter des Kleinen passte auf den Chihuahua-Mischling ihres Bekannten auf. In einem unbeaufsichtigten Moment wurde ihr eineinhalbjähriger Sohn plötzlich von dem sieben Jahre alten Hund angefallen.

Die Wunde an seinem rechten Augenlid wurde daraufhin im Linzer Kepler Klinikum ambulant behandelt, teilte die Polizei Oberösterreich mit.

Hubschrauber-Einsatz nach Hundebiss

Ein ähnlicher Vorfall hat sich am selben Tag auch im Bezirk Südoststeiermark (Gemeinde Fehring) ereignet. Ein zweijähriger Bub ist dort von einem Hund in den rechten Unterarm gebissen worden. Das Kind wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht.

In diesem Fall hatte der Bub in einer Hauseinfahrt gespielt, während der Nachbar mit seinen Hunden zu Besuch war. Der zweijährige Bub näherte sich den Hunden an, woraufhin einer zubiss. Der Vater des Buben und der Nachbar gaben an, dass die drei Hunde während des gesamten Aufenthalts angeleint waren und neben dem Besitzer saßen.

