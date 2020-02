Den falschen Mietwagen-Fahrer haben sich drei Jugendliche ausgesucht, um für einen Drogendeal nach Linz gebracht zu werden. Der Lenker schaltete die Polizei ein. Am Dienstagabend stoppten die Beamten den Wagen in der Wiener Westausfahrt und nahm die Passagiere fest, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch mitteilte. Außerdem stellten sie ein halbes Kilo Marihuana sowie 2.055 Euro sicher.