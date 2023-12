Chance auf weiße Weihnachten schmilzt weiter dahin

Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Allerdings: Sie schmilzt mittlerweile ebenso dahin wie die letzten Reste Schnee, die sich noch da und dort halten.

Bis 23. Dezember kann Christian Ortner in die Zukunft schauen. Zumindest, was das Wetter angeht. Und selbst diese Prognosen stehen auf wackeligen Beinen. 11 Tage - das ist einfach lang für einen Meteorologen, sagt er.

Was er sieht in seiner Wetter-Glaskugel? Kein Schneegestöber. Entscheidend, sagt der Experte der GeoSphere Austria (vormals: ZAMG), ist nämlich nicht nur der 24. Dezember. Für weiße Weihnachten braucht es schon mehr. Da ist auch die Zeit davor wichtig. Und die schaut diesbezüglich nicht so rosig aus.

Bis zum Samstag bleibt es noch frischer, mit Höchstwerten bis zu 7 oder 8 Grad und teilweisem Niederschlag, der bei 600 bis 800 Meter Seehöhe auch als Schnee niedergehen kann. Dann jedoch erreiche uns wieder mildere Luft. Das sei zwar zum Skifahren schön - in Bezug auf weiße Weihnachten allerdings nicht dienlich. "Schneefall ist dann bis weit in die nächste Woche hinein nicht dabei", sagt Christian Ortner.

Aktuell sehe er zwar den Trend, dass ab Donnerstag vor Weihnachten noch einmal kältere Luft zu uns komme. "Im Flachland stehen die Chancen auf weiße Weihnachten aber schlecht, wenn man davor keine Schneedecke hat." Höchstens noch im Bergland (Salzkammergut) und im Mühlviertel stünden die Chancen besser. Insgesamt sehe er aber keinen markanten Schneefall auf uns zukommen.

"Vor Weihnachten tut sich da nicht mehr viel", sagt Ortner. Aber: "Hoffen kann man natürlich."

Autorin Renate Stockinger