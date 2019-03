"Chance auf Bildung nutzen, dann stehen alle Türen offen"

LINZ. Integrationsbotschafter der Initiative „Zusammen Österreich“ besuchten am Dienstag eine Neue Mittelschule in Linz.

Die Integrationsbotschafter Rami Sliwa, Ina Rexhepi, Adnan Durakovic (v.li.) Bild: Kerschi

Wie das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft glücken kann und wie wichtig Bildung ist: Dies Schülern zu vermitteln, ist das Ziel der Initiative "Zusammen Österreich", die 2011 vom damaligen Staatssekretär und jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gegründet wurde. Dazu besuchen sogenannte Integrationsbotschafter – Vorbilder für besonders gelungene Integration – Schulen in ganz Österreich.

Am Dienstag waren drei von ihnen, der gebürtige Bosnier Adnan Durakovic, die aus dem Kosovo stammende Ina Rexhepi und Rami Sliwa, dessen Eltern aus dem Irak kommen, in der NMS der Franziskanerinnen in Linz. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) besuchte die Veranstaltung. In seiner Begrüßung sagte er, dass es einer der Grundgedanken der demokratischen Gesellschaft sei, einander Respekt entgegenzubringen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung sei. Dies gelte insbesondere in komplexen und vielfältigen Gesellschaften.

"Nicht aufgegeben"

Durakovic erzählte, dass er nach der Schule auf der Suche nach einer Lehrstelle mehr als 90 Absagen erhalten habe. Er habe sich aber nicht entmutigen lassen und schließlich beim Unternehmen ISS Facility Services eine Chance bekommen. "Die habe ich genutzt", sagt der 38-Jährige. Mittlerweile leite er in dem Betrieb ein Team von 200 Mitarbeitern. "Man muss seine Chance auf Bildung nutzen und bereit sein, Leistung zu erbringen. Dann stehen einem in Österreich alle Türen offen", betonten auch Rexhepi und Sliwa.

Die Schüler zeigten sich begeistert von ihrem Besuch. "Das trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen", sagt der 13-jährige Manuel Gruber. Und die 15-jährige Mariam Gobrial findet eine Botschaft besonders positiv: "Dass jeder etwas erreichen kann, wenn er es wirklich versucht." (wal)

