Causa Klinikum Kirchdorf: "Ich möchte nicht zuschauen, wie alles den Bach hinuntergeht"

Was genau passierte in der Nacht auf den 20. Dezember 2024 auf der Intensivstation des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums Kirchdorf – und warum wurde tags darauf der damals zuständige Anästhesist entlassen? Und warum schaffte es die Unternehmensführung nicht die bereits seit Monaten herrschende „katastrophale Stimmung“ innerhalb der Belegschaft, die Anfang des Vorjahres in einer Petition gipfelte, zu beruhigen?