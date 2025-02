Causa Kirchdorf: Erste Einvernahmen abgeschlossen

Wie bereits berichtet, standen in den vergangenen Tagen mehrere Befragungen in der Causa Kirchdorf an. Einem Mediziner wird vorgeworfen, zwei Patienten eine tödliche Überdosis verabreicht zu haben. Diese Darstellung, die von Seiten der Gesundheitsholding im Dezember 2024 an die Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, bestätigte die Vorgesetzte des Mediziners in ihrer Befragung am Mittwoch. An der rechtlichen Beurteilung des Falles ändere dies nichts, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft Steyr. Ermittelt wird wegen grob fahrlässiger Tötung.

Weitere Zeugen aus dem Umfeld des Krankenhauses und auch der Beschuldigte selbst werden in den kommenden Tagen einvernommen. Drei von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Gutachten sind zudem noch ausständig: Ein toxikologisches, ein neuropathologisches und ein Sachverständigen-Gutachten. Vor allem vom letztgenannten erwartet man sich konkrete Aufschlüsse über den Fall, denn darin wird ein Gutachter darlegen, ob das Vorgehen des beschuldigten Mediziners in der Anästhesie "lege artis" - also den Regeln der ärztlichen Kunst entsprechend - ist oder nicht.

Der Fall hatte nicht nur am Klinikum Kirchdorf selbst viel Aufsehen erregt. Die rasche Entlassung des Arztes hatte in der Belegschaft und in der oberösterreichischen Ärzteschaft zu großer Verunsicherung geführt. Dazu kommt, dass es in der betroffenen Abteilung schon seit längerem Probleme gab, die in einer Petition gegen die Abteilungsleiterin gipfelten.

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online/Digitale Medien und Oberösterreich/Regional Barbara Eidenberger