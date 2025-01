Causa Kirchdorf: Erste Befragungen durch Polizei

Vor sechs Wochen wurde im Klinikum Kirchdorf überraschend ein Anästhesist entlassen: Wie berichtet, wird dem Mediziner grob fahrlässige Tötung an zwei Patienten vorgeworfen. Noch am selben Tag wurde das Landeskriminalamt und in der Folge die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.Gestern fanden die ersten Befragungen in der Belegschaft statt. Weitere sollen im Laufe der kommenden Tage folgen. Erst danach dürfte der Beschuldigte einvernommen werden, heißt es.