Catalysts Coding Contest – wo sich IT-Fachkräfte matchen

LINZ. Der internationale Catalysts Coding Contest findet am 22. März zum 30. Mal statt. Das Thema ist noch streng geheim.

Spaß an der IT-Problemlösung Bild: philipp greindl

Wie schon in den letzten Jahren wird der Contest in mehreren Städten weltweit ausgetragen. In Österreich findet er in Wien, Ried im Innkreis, Linz, Graz, Salzburg, Wattens, Amstetten und Braunau statt.

Das Teilnehmerfeld ist breit gefächert – von jung bis alt, Schüler, Studenten, Berufstätige. Die Beispiele sind nicht akademisch, sondern kommen aus der Praxis. Alles ist erlaubt, das Ziel ist vorgegeben, der Weg dahin ist jedoch jedem selbst überlassen.

Für Catalysts und viele andere Firmen sind diese Programmierwettbewerbe seit Jahren ein geeignetes Mittel gegen den Fachkräftemangel in der IT. Der Catalysts Coding Contest entstand 2007 aus einem wissenschaftlichen Experiment an der Linzer JKU und zählt mittlerweile zu den bekanntesten Bewerben weltweit. Mehr Infos auf www.codingcontest.org (du)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema