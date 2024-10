Der Caravan Salon 2024 in Wels stellt die Individualität ins Zentrum

Campen ist weiterhin im Trend. Und während sich große, luxuriöse Wohnmobile ungebrochener Beliebtheit erfreuen, wurde für die Branche eine neue Zielgruppe in den vergangenen Jahren immer wichtiger: Menschen, die Abenteuerurlaube machen wollen und flexible Lösungen für ihren Campingurlaub suchen. "Die Individualität wird immer stärker gesucht, viele verbinden das Campen mit Sport oder machen Reisen abseits der klassischen Urlaubsländer", sagt Petra Leingartner, Messeleiterin des Caravan Salons 2024 in Wels.

Von Mittwoch, 16. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober zeigen rund 230 Aussteller in den Messehallen 19, 20 und 21 Neuheiten aus der Branche. Händler stellen Neuerungen bei Reisemobilen und Wohnwagen vor. Ausstatter geben Einblick in die Möglichkeiten, das eigene Fahrzeug – vom Pkw über den ausgebauten Kastenwagen bis zum Wohnmobil – an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Abgerundet wird das Angebot mit einem dichten Vortragsprogramm mit Reiseberichten, Informationen zu rechtlichen Regelungen und Tipps für den Leichtausbau.

Für Abenteuerlustige

In der "adVANture Halle 19" zeigen die Anbieter verschiedene Möglichkeiten, auch Serienfahrzeuge fit für das Camping zu machen – mit Dachzelten, ausgebauten Innenräumen und vielen technischen Notwendigkeiten oder Spielereien. "Das geht von der Sicherheitstechnik über die Klimatisierung bis hin zu Elektronik und Leitungstechnik. Für viele wird es auch immer wichtiger, im Fahrzeug autark zu sein. So können sie auch abgelegenere Reiseziele ansteuern und sind nicht immer auf Campingplätze angewiesen", sagt Leingartner.

Die Messe Wels hat außerdem vorab zu einer "Roomtour-Challenge" eingeladen: User wurden in den sozialen Medien aufgerufen, ein kurzes Video von ihrem eigenen Campingfahrzeug einzuschicken. Anhand von Funktionalität, Kreativität und Originalität hat eine Jury einen Gewinner ausgewählt, dessen Fahrzeug während der gesamten Messe in der Halle 19 ausgestellt wird.

Zu sehen sein werden auch zahlreiche neue Modelle der großen Anbieter wie Volkswagen, Niesmann+Bischoff, Fendt und Bürstner. Fahrzeuge der Marken Mobilvetta, Rimor und McLouis werden Österreich-Premiere feiern. Auch der Luxusanbieter Concorde wird vertreten sein.

Rund 45.000 Besucher zählte der Caravan Salon im Vorjahr, heuer könnten es laut Messe noch einmal mehr werden. "Das Angebot ist so groß, dass viele mehr als einen Tag brauchen werden, um sich alles anzuschauen", sagt Leingartner. Mehr Informationen, das gesamte Programm und den Messeplan gibt es unter caravan-wels.at

