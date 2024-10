Caravan Salon: Rekord an Ausstellern am "sympathischsten Messeplatz"

Campen ist in Oberösterreich auf einem Rekordhoch. Im Tourismusjahr 2024 (November 2023 bis Oktober 2024) wurden erstmals mehr als 500.000 Nächtigungen auf Campingplätzen verzeichnet. Das bedeutet eine Steigerung von rund 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Wir leben Camping"

Dass Campen weiterhin im Trend ist, zeigte sich auch bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Caravan Salon 2024 in der Messe Wels. Das bisher größte Fahrzeugaufgebot und der Rekord von 230 Ausstellern zogen an den fünf Messetagen mehr als 45.000 Besucher an. "Wir leben Camping und freuen uns über das positive Feedback der Besucher, die nicht nur das vielfältige Angebot, sondern auch die persönliche und fachkundige Beratung an den Ständen schätzten", sagt Messeleiterin Petra Leingartner.

Die Nachfrage für Campingbusse, Vans, Urban Camper und Kastenwagen sei ungebrochen. "Das zeigt die Resonanz und auch die sehr positive Bilanz der Aussteller bei den Kaufabschlüssen", sagt Leingartner.

Der Trend geht laut der Messeleiterin immer mehr in Richtung des kompakten Kastenwagens, der individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Dadurch können die Wünsche vom Extremsurfer über eine Familie mit kleinen Kindern bis zum Angestellten, der sein Büro in das Fahrzeug integrieren will, erfüllt werden.

Erstmals eine Warteliste

Voraussetzung dafür ist aber auch das nötige Kleingeld. Für einen Kastenwagen müsste mit einem Neupreis von 100.000 Euro gerechnet werden. "Natürlich spielen die Fahrzeuge in einer gewissen Preisklasse, aber die Menschen verwirklichen sich damit einen Lebenstraum", sagt Leingartner. Zudem gebe es beispielsweise mit dem Dachzelt oder Faltanhängern kostengünstigere Varianten für den bevorstehenden Campingurlaub.

Der Caravan Salon wurde heuer zum 16. Mal in Wels abgehalten und erfreut sich auch bei Ausstellern über die Landesgrenzen hinaus großer Beliebtheit. "Wir haben erstmals eine Warteliste gehabt", sagt Leingartner. Hinzu kommen noch die sehr positiven Rückmeldungen von Ausstellern aus Deutschland, die Wels als "sympathischsten Messeplatz" bezeichneten. "Obwohl es auch in Düsseldorf jährlich den Caravan Salon gibt, sind sie lieber bei uns, weil es viel entspannter ist", sagt Leingartner, die mit ihrem Team nun in die Vorbereitungen für den Caravan Salon 2025 startet. (dagr)

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber