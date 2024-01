Cannabisplantage in Linzer Wohnung: 37-Jähriger festgenommen

Ein 37-jähriger Linzer soll laut Polizei im vergangenen Jahr eine Cannabis-Indoorplantage in seiner Wohnung betrieben haben. Es handle sich um "Grenzmengen übersteigende Mengen Marihuana in guter Qualität". Den Großteil soll der Linzer gemeinsam mit seinem 29-jährigen Mitbewohner aus Indien konsumiert haben. Einen Teil soll er an andere Personen weitergegeben und -verkauft haben.

Am Dienstag wurde der 37-Jährige in seiner Wohnung festgenommen. Die Indooranlage, zwei Behältnisse mit Cannabisrückständen, sowie Verkaufs- und Konsumutensilien wurden sichergestellt, so die Polizei.

Der 29-jähriger Mitbewohner steht im Verdacht, Kokain und Marihuana weiterverkauft zu haben. Daraus resultierte die Durchsuchungsanordnung seiner Wohnung. Im Zuge der Durchsuchung wurde der 37-Jährige festgenommen. Er wird in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

