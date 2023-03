Cannabis: ÖVP will Schutz vor Drogen-Tourismus

"Eine Entkriminalisierung von Cannabis" werde es in Oberösterreich nicht geben, hält der ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger fest. Er befürchtet, dass sich ein "Konsum-Tourismus" entlang der oberösterreichischen Grenzgebiete zu Deutschland und ein verstärkter grenzüberschreitender Schwarzmarkt ausbilden werde. "Bei einer Legalisierung von Cannabis in Deutschland braucht es unbedingt ein wirksames Schutzpaket gegen Drogen-Tourismus", so Hiegelsberger.

