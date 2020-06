"Campus-Urlaub": Uni-Sommerkurse für 600 Kinder

"Mit einem Mix aus Kidslabs, Entdeckungswerkstätten und Ausflügen wollen wir den Kindern einen altersgerechten Einblick in das wissenschaftliche Spektrum der JKU geben", sagt Rektor Meinhard Lukas.

Ausgebildete Pädagogen und Studierende in pädagogischer Ausbildung werden sich um die Kleingruppen mit maximal 15 Kindern kümmern. "Wir werden uns am Uni-Teich anschauen, wie ein Luftkissenfahrzeug funktioniert, und am Weg daneben werden Raketenautos aus alten Plastikflaschen über den Campus rasen", sagt Lukas. Das ganztägige Betreuungsangebot für jeweils eine Woche mit Mittagessen und Jause ist aufgrund der Unterstützung des Bildungsministeriums kostenlos.

Weitere Infos und Anmeldungen auf www.jku.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.