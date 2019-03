Bypass-Brücken: Neue Bauphase beginnt mit Verkehrseinschränkung

LINZ. "Der Termin wird halten", sagte Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger gestern Vormittag bei einer Pressekonferenz in Linz. Gemeint sind die beiden Bypass-Brücken, die ab Juni 2020 den Verkehr in der Landeshauptstadt entlasten sollen.

Ab 1. April beginnt eine neue Bauphase auf der Linzer Seite der Donau. Dafür ist eine Änderung der Verkehrsführung erforderlich: Der gesamte Verkehr wird ab den Morgenstunden zwischen den Anschlussstellen Hafenstraße und Prinz-Eugen-Straße auf der Richtungsfahrbahn Freistadt/Prag gebündelt – es werden, wie gewohnt, in jede Richtung zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Bei den Vorbereitungsarbeiten kommt es in diesem Abschnitt zu Verkehrseinschränkungen: Seit gestern, 20 Uhr, bis Montag, 4 Uhr früh, steht in jede Richtung durchgehend nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

