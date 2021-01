Busse und Straßenbahnen zeitweise kaum benutzt

Corona und die Ausgangsbeschränkungen im Jahr 2020 haben auch in der Fahrgastbilanz des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) deutliche Spuren hinterlassen. Das Auf und Ab bei den Passagierzahlen stehe dabei "im Einklang" mit den verschiedenen Phasen der Lockdowns, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP).

So erreichte das Fahrgastaufkommen in den Bussen und Regionalzügen des OÖVV im März 2020, während des ersten Lockdowns, nur rund 24 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, also ein Minus von rund 76 Prozent. Doch während der Lockerungen im Juni stiegen die Zahlen wieder auf 63 Prozent des Niveaus von 2019, an Wochenenden sogar auf mehr als 80 Prozent. Der Spitzenwert wurde demnach im Monat Oktober erreicht, als das Aufkommen schon wieder rund 93 Prozent betrug, während der "Lockdown light" im Oktober ein Absinken auf rund 65 Prozent brachte. Bis 25. Dezember stiegen die Fahrgastzahlen wieder auf bis zu 70 Prozent, während der dritte "harte Lockdown" wieder ein Minus von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum brachte.

"Die Zahlen zeigen, dass wir ein schweres Jahr hatten", sagte Landesrat Steinkellner. Gemeinsames Ziel müsse es sein, "die Mobilität wieder vollends gewährleisten zu können".

