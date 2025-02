Busfahrer streiken am Donnerstagmorgen auch in Oberösterreich

Zwischen 4 und 6 Uhr kommt es am Donnerstag zu einem österreichweiten Streik der Busfahrer. Davon ist auch der Regionalbusverkehr in Oberösterreich betroffen. Einige Linien der Verkehrsunternehmen Sabtours an den Standorten in Wels und Linz sowie Linien der Postbus AG in Linz werden in diesem Zeitraum stillstehen.

"Die unmittelbaren Auswirkungen auf unsere Fahrgäste sollten sich hoffentlich in Grenzen halten", sagt Klaus Wimmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds. Die Semesterferien und die Streikzeit in den frühen Morgenstunden würden die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung gering halten.

Fahrgemeinschaften oder Homeoffice

Der Verkehrsverbund empfiehlt den betroffenen Fahrgästen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder, wenn möglich, im Homeoffice zu arbeiten. Welche Linien und Fahrten genau betroffen sind, war am Mittwoch nicht klar. "Das haben uns die Unternehmen leider nicht mitteilen können", sagt Wimmer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper